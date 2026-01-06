Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия

МО РФ: ВС РФ поразили места хранения БПЛА дальнего действия
Evgeniy Maloletka/AP

Российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — пояснили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск до 7:00 мск. Наибольшее число беспилотников было перехвачено над Брянской областью, где уничтожили 29 аппаратов, и Белгородской областью — 15 дронов. Еще 13 БПЛА сбили над Ярославской областью, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что российская группировка войск «Север», ежесуточно продвигаясь вперед, создает полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Подразделения «Севера» шаг за шагом выбивают врага из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее в Брянской области при атаке дронов пострадали сотрудники агропредприятия.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568201_rnd_2",
    "video_id": "record::b0372cca-2992-45f2-a231-7d62a34eb47e"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+