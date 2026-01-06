В Минобороны РФ сообщили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия

Российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — пояснили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск до 7:00 мск. Наибольшее число беспилотников было перехвачено над Брянской областью, где уничтожили 29 аппаратов, и Белгородской областью — 15 дронов. Еще 13 БПЛА сбили над Ярославской областью, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что российская группировка войск «Север», ежесуточно продвигаясь вперед, создает полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Подразделения «Севера» шаг за шагом выбивают врага из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее в Брянской области при атаке дронов пострадали сотрудники агропредприятия.