За рождественскую ночь над Россией сбили 32 украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников над Россией за ночь
Станислав Красильников/РИА Новости

В рождественскую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

В Минобороны уточнили, что всего за ночной период, начиная с 20:00 6 января, дежурные расчеты ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ.

Накануне всего за три часа (с 20:00 до 23:00 мск) дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Тогда 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще семь — над Крымом, по два — над акваториями Черного и Азовского морей, а также один дрон уничтожили в небе над Воронежской областью.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия.

