Москвичи пережили самую морозную ночь зимы

Синоптик Тишковец: ночь на 2 января стала в Москве самой морозной с начала зимы

Прошлой ночью в Центральной России зафиксировали самые сильные морозы с начала календарной зимы. Об этом написал Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в Москве на опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра опустился до -13,9°C (норма января -12,3°C ), на Балчуге — до 11,8°C, в Тушино — до -15,5°C, а в Бутово — до -16,8°C. В Подмосковье температура упала до -18°C.

«Январская стужа охватила всю территорию России. Даже на черноморском побережье Крыма и Кавказа воздух остыл -1…-6°C», — отметил метеоролог.

По его словам, по Поморью и на Кольскому полуострову местами ударили 30-градусные морозы.

Тишковец сообщил, что 2 января североатлантический циклон принесет теплый атмосферный фронт. После полудня в Москве начнутся снегопады и метели, а снежный покров вырастет на 3 см. Температура днем повысится до -7…-10°C, а в ночь на 3 января прогнозируется -3…-6°C.

До этого Гидрометцентр объявил в Москве и области 2 января желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 13:00 до 21:00 из-за усиления ветра до 15 м/с и метели.

