Новости. Общество

США попытались захватить танкер «Маринера» под российским флагом

RT: береговая охрана США попыталась захватить танкер Marinera под флагом России
Hakon Rimmereid/Reuters

Береговая охрана США попыталась захватить танкер Marinera («Маринера»), который идет под российским флагом, во время шторма в Северной Атлантике. Об этом сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, американский корабль продолжает преследовать судно, за которым с воздуха следят самолеты-разведчики Военно-морских сил США P-8A Poseidon.

Собеседник телеканала отметил, что в условиях шторма любые попытки высадки на борт будут представлять опасность для американцев. Сейчас в регионе почти нулевая температура, высота волн составляет пять метров, а ветер достигает скорости 20 м/с.

До этого телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США планируют захватить танкер Marinera, который, по мнению американских властей, перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы.

По данным CNN, изначально танкер назывался Bella 1. Судно находится под санкциями США с 2024 года. Корабль направлялся в Венесуэлу, но в конце декабря развернулся, чтобы избежать захвата береговой охраной США. В какой-то момент во время преследования экипаж танкера нарисовал на его корпусе российский флаг, свидетельствующий о том, что судно находится под защитой России.

6 января в МИД РФ заявили, что Москва с тревогой следит за ситуацией с нефтяным танкером «Маринера». В министерстве уточнили, что вот уже несколько дней за ним следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья судно отделяют около 4 тыс. км.

Ранее в МИД осудили задержание Швецией российского судна «Адлер».

