Новости политики

В МИД России заявили, что следят за ситуацией с танкером «Маринера»

МИД РФ: Москва с тревогой следит за ситуацией с нефтяным танкером «Маринера»
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Россия с тревогой следит за ситуацией с нефтяным танкером «Маринера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве назвали ситуацию вокруг танкера «аномальной». Ему уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военных США и НАТО.

«Наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права. <...> Вот уже несколько дней за «Маринерой» следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. км. Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя», — пояснили в ведомстве.

4 января Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США следят за российским танкером Marinera («Маринера»).

1 января газета The New York Times писала, что власти России направили дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который Соединенные Штаты пытаются задержать в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. По данным издания, танкер был переименован, а также внесен в Российский морской регистр судоходства. Теперь он зарегистрирован под названием Marinera. В реестре отмечается, что судно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

Ранее на борту уходящего в Атлантике от американской погони танкера нарисовали российский флаг.

