В США заявили о планах Пентагона захватить танкер с российским флагом

США планируют захватить танкер Marinera («Маринера»), который идет под российским флагом и, по мнению американских властей, перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, США планируют перехватить нефтяной танкер, что может привести к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

По данным CNN, изначально танкер назывался Bella 1 и находился под санкциями США в 2024 году. Он направлялся в Венесуэлу, но в конце декабря развернулся, чтобы избежать захвата береговой охраной США. В какой-то момент во время преследования экипаж танкера нарисовал на его корпусе российский флаг, свидетельствующий о том, что судно находится под защитой России.

1 января газета The New York Times писала, что власти России направили дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который Соединенные Штаты пытаются задержать в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. По данным издания, танкер был переименован, а также внесен в Российский морской регистр судоходства. Теперь он зарегистрирован под названием Marinera. В реестре отмечается, что судно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

6 января в МИД РФ заявили, что Москва с тревогой следит за ситуацией с нефтяным танкером «Маринера». В министерстве уточнили, что вот уже несколько дней за «Маринерой» следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья судно отделяют около 4 тыс. км.

Ранее в МИД осудили задержание Швецией российского судна «Адлер».