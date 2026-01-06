Размер шрифта
В Иране рассказали о ситуации с протестами

Tasnim: ситуация с протестами в Иране постепенно успокаивается
Vahid Salemi/AP

Ситуация с протестами в Иране стабилизируется, количество уличных акций за последние дни значительно сократилось. Об этом со ссылкой на местное агентство сообщает Tasnim.

Согласно докладам корреспондентов агентства из разных регионов, за два-три дня число протестующих на улицах уменьшилось, а обстановка движется к полному спокойствию. Количество беспорядков и собраний снизилось примерно в три раза по сравнению с первыми днями волнений.

«На тех разрозненных собраниях, которые все же происходят, можно явно наблюдать присутствие чрезвычайно малых антинародных обученных и грубо действующих групп», — отмечает Tasnim.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим».

