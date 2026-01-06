Размер шрифта
Квартиры в Твери, где произошел взрыв, подключают к газу

Правительство Твери: дом, в котором произошел взрыв, подключают к газу
СУ СК РФ по Тверской области

Квартиры многоэтажного дома в Твери, где произошел взрыв, подключают газу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идет подключение газа в квартиры», — сказал врио главы региона Виталий Королев.

По данным Следственного комитета по региону, инцидент произошел в ночь на 6 января. В результате случившегося не выжил мужчина, еще двум жителям многоэтажки потребовалась медицинская помощь. На снимке, опубликованном СК, можно увидеть последствия взрыва. Из-за сильного хлопка оказались выбиты окна и полностью разрушена одна из стен в квартире. Сильно пострадала и мебель внутри жилого помещения.

По факту случившегося организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены обстоятельства и причины происшествия.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что пожар в девятиэтажке в Твери произошел после того, как в окна квартиры попал обломок украинского беспилотника.

Ранее силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ сразу на 14 регионов России.

