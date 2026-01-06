Размер шрифта
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Твери, где погиб мужчина

СК: причиной возгорания в доме в Твери, где погиб человек, мог стать взрыв газа
СУ СК РФ по Тверской области

Предварительной причиной взрыва и последующего за ним возгорания в одной из квартир дома в Твери стал хлопок бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 6 января. В результате случившегося погиб мужчина, еще двум жителям многоэтажки потребовалась медицинская помощь. На снимке, опубликованном СК, можно увидеть последствия взрыва. Из-за сильного хлопка оказались выбиты окна и полностью разрушена одна из стен в квартире. Сильно пострадала и мебель внутри жилого помещения.

По факту случившегося организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены обстоятельства и причины случившегося.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что пожар в девятиэтажке в Твери произошел после того, как в окна квартиры попал обломок украинского беспилотника.

По словам губернатора, после попадания обломков в квартире начался пожар. Возгорание удалось оперативно потушить. Жителей соседних квартир эвакуировали. На месте происшествия работали подразделения МЧС, сотрудники экстренных и коммунальных служб.

Ранее силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ сразу на 14 регионов России.

