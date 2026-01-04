Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ сразу на 14 регионов России

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов перехватили и уничтожили 253 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, противник пытался атаковать сразу 14 регионов РФ в период с 13:00 до 20:00 мск. В МО уточнили, что для атаки были использованы беспилотники самолетного типа.

Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 86. Еще 53 БПЛА уничтожено в Белгородской области, 39 — над Московским регионом. 27 беспилотников ликвидировано над территорией Калужской области, 14 — над территорией Курской области. По восемь дронов силы ПВО сбили в Рязанской и Тульской областях, по три — во Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областях. Еще два дрона не смогли долететь до цели в Воронежской области. Один БПЛА обезврежен в Смоленской области.

4 января у жилого дома в Туле обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Территорию оцепили сотрудники полиции. Жителей четырех многоквартирных домов, расположенных неподалеку от места ЧП, эвакуировали. Людей доставили в пункт временного размещения на базе Центра образования №27. Местные власти пообещали им, что они вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитых за месяц дронах.