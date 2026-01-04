Взрыв прогремел в промзоне Харькова

Взрыв произошел на территории промышленной зоны в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Утром 30 декабря 2025 года украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ). Кроме того, в Харькове в начале ноября случился блэкаут — почти во всех районах города пропал свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе назвали атаки РФ по Одессе «ответом» на обстрелы гражданских судов.