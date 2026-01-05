В двух аэропортах столицы снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения на полеты. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако Кореняко не уточнил причину их введения.

Предыдущие ограничения для этих воздушных гаваней были отменены чуть более трех часов назад.

Незадолго до этого в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

По данным РИА Новости, большая часть задержек не превышала двух часов. Свыше половины рейсов приходится на Внуково, в Жуковском задержано всего по три рейса на прилет и вылет.

Ранее Росавиация завершила аудиторскую проверку аэропорта Домодедово.