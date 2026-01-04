Размер шрифта
В греческих аэропортах введены временные ограничения на полеты

Reuters: аэропорты Греции приостановили полеты из-за проблем с радиочастотами
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Греции приостановили полеты из-за проблем с радиочастотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение и авиационное управление страны.

«Аэропорты по всей Греции приостановили прибытие и отправление рейсов в воскресенье из-за неуточненных проблем, затрагивающих радиочастоты», — говорится в сообщении.

8 декабря аэропорты городов Ханья и Ираклион (столица греческого острова Крит) приостанавливали работу из-за протестов местных работников сельского хозяйства.

В связи с беспорядками также приостановил работу аэропорт города Ханья на севере Крита. Там протестующие перекрыли главный вход в воздушную гавань, а также часть дорог, что в итоге привело к столкновениям с полицией, которая была вынуждена была применить слезоточивый газ.

До этого в опасаясь за безопасность полета, пилоты запросили изменение курса и посадили самолет в аэропорту Ираклиона на Крите. Из-за неадекватного поведения пассажирки, гражданки Великобритании, борт не смог долететь из Объединенного королевства в Египет.

Ранее в Греции из-за забастовки прекратили движение поездов.

