В Тюменской области возбудили дело против агента Киева, готовившего теракт на нефтепроводе

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после предотвращения теракта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины. По версии следствия, мужчина, являясь участником запрещенной в России украинской террористической организаций, по заданию спецслужб Киева готовил теракт на одном из предприятий в Тюменской области. Подозреваемый по указке куратора приобрел все необходимое для изготовления взрывного устройства и спрятал детали в тайнике.

В ночь на 24 декабря мужчина попытался достать из тайника компоненты для сборки СВУ (самодельное взрывное устройство). Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ. Фигурант дела оказал силовикам вооруженное сопротивление и был ликвидирован при задержании. В СК уточнили, что в настоящее время проводятся обыски по месту его жительства, изъяты оружие, СВУ и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз.

Как сообщили в ФСБ, россиянин планировал устроить взрыв на диспетчерской станции нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Установлено, что мужчина общался с куратором в мессенджере WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В связи с этим жителей РФ вновь предупредили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе в соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вербовки россиян и вовлечения их в противоправную деятельность.

