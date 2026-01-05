Названа причина задержки автобусов с туристами на границе РФ и КНР

Задержка на автомобильном пункте пропуска «Манчжурия» на российско-китайской границе возникла в связи с резким увеличением потока пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Харбине.

В дипломатическом представительстве рассказали, что вечером 4 января российские граждане сообщили об очереди из автобусов, образовавшейся перед пунктом пропуска «Манчжурия».

«По данным представителей властей Манчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока», — говорится в заявлении.

Из него следует, что 4 января через данный пункт пропуска проследовали 3178 пассажиров, направлявшихся в КНР. На территорию РФ, в свою очередь, попали 2716 человек.

Как отметили в генконсульстве, в данный момент пункт пропуска «Манчжурия» работает в штатном режиме. При этом там обратили внимание, что сообщить в дипломатическое представительство о возникновении экстренных ситуаций можно посредством указанных на официальном сайте контактов.

4 января Telegram-канал Baza написал, что на российско-китайской границе застряли десятки автобусов с туристами из РФ, направлявшимися в КНР для празднования Нового года. Некоторые люди ожидали очереди более 10 часов, при этом им никто не объяснял причины задержки.

Ранее в РФ зафиксировали резкий рост спроса на поездки в КНР.