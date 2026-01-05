Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Названа причина задержки автобусов с туристами на границе РФ и КНР

ТАСС: задержка на границе РФ и КНР возникла из-за роста пассажиропотока
Telegram-канал «Baza»

Задержка на автомобильном пункте пропуска «Манчжурия» на российско-китайской границе возникла в связи с резким увеличением потока пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Харбине.

В дипломатическом представительстве рассказали, что вечером 4 января российские граждане сообщили об очереди из автобусов, образовавшейся перед пунктом пропуска «Манчжурия».

«По данным представителей властей Манчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока», — говорится в заявлении.

Из него следует, что 4 января через данный пункт пропуска проследовали 3178 пассажиров, направлявшихся в КНР. На территорию РФ, в свою очередь, попали 2716 человек.

Как отметили в генконсульстве, в данный момент пункт пропуска «Манчжурия» работает в штатном режиме. При этом там обратили внимание, что сообщить в дипломатическое представительство о возникновении экстренных ситуаций можно посредством указанных на официальном сайте контактов.

4 января Telegram-канал Baza написал, что на российско-китайской границе застряли десятки автобусов с туристами из РФ, направлявшимися в КНР для празднования Нового года. Некоторые люди ожидали очереди более 10 часов, при этом им никто не объяснял причины задержки.

Ранее в РФ зафиксировали резкий рост спроса на поездки в КНР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561793_rnd_7",
    "video_id": "record::71070ac0-e044-45eb-ba96-7901b91dfdbf"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+