Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

Baza: десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем
Telegram-канал «Baza»

Десятки автобусов с туристами из РФ, которые направлялись в КНР для празднования Нового года, застряли на российско-китайской границе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, некоторые россияне ожидают очереди уже свыше 10 часов, им никто не объясняет причины такой задержки. При этом транспортные средства с китайцами пропускают без проблем.

Как заявила в беседе с Baza россиянка Юлия, она спокойно прошла таможню РФ, а уже дальше увидела затор из 30 автобусов с российскими номерами.

1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560215_rnd_7",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+