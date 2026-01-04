Следователи раскрыли версию о цели пропавшей семьи Усольцевых в походе

СК: Усольцевы в день пропажи направлялись к камню желаний

Следователи выдвинули новую версию, связанную с маршрутом пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яну Сырымбетову.

По ее словам, появилась информация о том, что семья планировала пойти на гору Буратинка.

«Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы Буратинка и Мальвинка. Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка», – рассказала Сырымбетова.

Также известно, что Ирина Усольцева говорила, что хотела бы увидеть местный «камень желаний», который находится именно на Мальвинке.

Представитель СК также заявила, что туристы, находившиеся в этот момент на местности, не видели семью. Путешественники сначала пошли по неправильной тропе, но позже вернулись на маршрут к Буратинке.

«С разрывом в 30 минут приехали Усольцевы и, если бы они отправились четко к Буратинке, эти бы ребята их встретили в любом случае – или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели», – сообщается в публикации.

Пропавшие супруги вместе с пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября прошлого года. Позже они перестали выходить на связь, начались поиски, активную фазу которых завершили 12 октября. Поиски были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

