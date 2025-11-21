Россиянам рассказали, как в 2026 году отдохнуть 59 дней вместо 28

В 2026 году россияне смогут отдохнуть 59 дней, взяв только 28 дней отпуска, в том числе один двухнедельный летом, а остальные — присоединив к государственным праздникам. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе OneTwoTrip.

«Стандартный отпуск для большинства россиян составляет 28 календарных дней. По закону один из отрезков должен быть не меньше 14 дней, а вот остаток можно делить как угодно: взять целиком, разбить по неделе или присоединять по паре дней к выходным и праздникам. Мы предлагаем выбрать последний вариант, чтобы в течение года устроить себе несколько продолжительных каникул. Кстати, уже самое время планировать новогодние. Также открыта продажа билетов на март и май, а значит, если забронировать перелет сейчас, удастся отдохнуть выгодно», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Новогодние каникулы в 2026-м официально длятся с 31 декабря по 11 января. Можно ограничиться этими 12 днями, но, если у сотрудника остались неиспользованные дни отпуска за 2025 год, можно сделать выходными 29 и 30 декабря (это понедельник и вторник) и раньше отправиться в путешествие. К тому же в эти дни цены на перелеты чуть ниже, чем в период, когда официально отдыхает вся страна.

В середине зимы у россиян особенно популярны теплые страны: туристы отправляются греться на солнце и купаться в море. В топе направлений — Таиланд (номер в трехзвездочном отеле в зимние праздники обойдется в среднем в 5000 рублей в сутки) и ОАЭ (10 000 рублей в сутки). Многие также едут кататься на лыжах, причем снова растет интерес к зарубежным курортам. Например, если поехать в Грузию, где есть четыре отличных курорта, за отель заплатите порядка 14 000 рублей в сутки, а на турецком «Улудаге» и в ближайшей к горам Бурсе жилье стоит в среднем 12 000 рублей в сутки.

В феврале и марте в 2026 году россияне официально отдыхают по три дня: День защитника Отечества выпадает на понедельник, а субботний Международный женский день переносится на начало следующей недели. Эксперты посоветовали взять 4 дня отпуска в один из этих периодов, чтобы сохранить выходные на оставшуюся часть года. Так каникулы в конце зимы продлятся с 21 февраля по 1 марта, а в начале весны — с 7 по 15 марта. В феврале можно еще немного покататься на лыжах, отправившись в «Чимбулак» рядом с Алматы в Казахстане, где как раз самый пик сезона; отель там обойдется в среднем в 5000 рублей в сутки. Еще один вариант — погреться на Мальдивах (недорогой отель можно найти за 15 000 рублей в сутки) или во Вьетнаме (2000 рублей). Для отдыха в марте идеально подходят азиатские направления: можно отправиться на пляжи Хайнаня в Китае (7000 рублей за отель), в Индонезию, где как раз заканчивается сезон дождей (6000 рублей в сутки), или на Шри-Ланку (5000 рублей).

Майские праздники в 2026-м официально планируются в два этапа: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а между ними — 5 рабочих дней. Если взять в эти даты отпуск, то можно отправиться в поездку продолжительностью 11 дней. Откройте сезон в Турции (в начале мая там около +24°C, а цены на размещение — в среднем 8000 рублей в сутки), отправиться можно на экскурсию по Белоруссии (10 000 рублей в сутки) или устроить гастрономическое путешествие по Грузии (4000 рублей).

День России, который празднуют 12 июня, выпадает на пятницу, так что официально россиян ждут всего 3 дня отдыха. Если добавить 4 дня отпуска, можно устроить себе девятидневное путешествие. Среди удачных направлений для начала лета — открытие сезона в Абхазии (жилье там обойдется в среднем в 8000 рублей в сутки), трип по Армении (5000 рублей), а если хочется уже настоящей жары, отправляйтесь в Египет (10 000 рублей).

Либо остаток отпуска можно сохранить до ноября. День народного единства в 2026 году приходится на среду, никаких выходных к нему не прибавляется, но если добавить 1–2 и 5–6 ноября, мини-каникулы продлятся 7 дней. Этого хватит, чтобы на неделю сменить серый пейзаж за окном на солнечные виды. Например, отправиться в ЮАР, где как раз начинается лето (отель 6000 рублей), на Кубу (15 000 рублей) или на Филиппины (5000 рублей).

Ранее выяснилось, что россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться.