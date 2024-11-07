«Привезут кучку нелегалов»: более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии Более 500 россиян застряли на круизном лайнере в японском порту Йокогама

В японском порту Йокогама на круизном лайнере Spectrum of the Seas застряли более 500 россиян. 9 ноября корабль должен был пришвартоваться в Шанхае, но из-за поломки прибытие ожидается 11 ноября. Из-за задержки у многих пассажиров сгорают билеты на самолет до России и истекают визы. SHOT утверждает, что на лайнере сделали бесплатным весь алкоголь, но пассажирка судна рассказала «Газете.Ru», что это неправда.

Более 500 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Йокогама. Корабль должен был 9 ноября прибыть на конечную точку маршрута — город Шанхай. Однако из-за технической неисправности лайнер не смог выйти из порта.

«Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию. Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 08 ноября», — рассказала РБК пассажирка круиза по имени Юлия.

По словам туристки, среди пассажиров лайнера много детей. Некоторые отдыхающие пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. При этом собственник судна «не дает представителей», утверждает Юлия.

Как рассказала «Газете.Ru» россиянка Марьяна, застрявший из-за поломки Spectrum of The Seas может выйти в сторону Шанхая уже завтра. По ее словам, ситуация на судне нормальная, но нервничают туристы, у которых дальнейший вылет 9–10 ноября.

«Здесь есть визовые нюансы, что по приходу [в порт] должны получить визу Шанхая транзитную, и для этого мы должны предъявить обратные билеты. А получается, что у этих туристов обратные билеты уже недействительные, то есть оснований для выдачи визы у них нет. Получается, что компания Royal Caribbean привезет кучку нелегалов», — сказала она.

По словам Марьяны, у пассажиров с проблемами с визой и обратными билетами забрали паспорта. Но это, уточнила пассажирка, «абсолютно нормально для этого круиза, как и для многих других круизов, потому что мы не имеем права передвигаться по другим городам, которые не обозначены в круизе».

На данный момент, отметила россиянка, пассажирам пообещали компенсировать только небольшую сумму в $400 (около 39 тыс. рублей), при том что новые билеты на самолет стоят около 250 тыс. рублей. О том, что туристам вернут полную стоимость круиза, Марьяна не слышала. По информации РБК, застрявшим на судне россиянам раздали листовки, обещающие выплату компенсаций за изменение даты вылета из Шанхая.

Марьяна добавила, что гостей круиза продолжают «кормить и развлекать». SHOT писал, что на Spectrum of the Seas якобы сделали бесплатным весь алкоголь. «Таким образом компания хочет задобрить туристов», — сообщили подписчики канала.

Однако Марьяна опровергла эту информацию:

«Это неправда, никто нас бесплатно не поит. Сделали какую-то скидку, но никто не разбежался покупать... Потому что мы переживаем, бережем оставшиеся деньги, если вдруг понадобится какие-то билеты покупать или еще что-то».

Посольство России в Японии сообщило, что россиянам, которые застряли на круизном лайнере в порту Йокогамы, оказывают поддержку.

«Посольство оперативно связалось с Иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда росграждан из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит упомянутый лайнер», — говорится в сообщении.

По данным посольства, за помощью обратились около 50 россиян. Всего, по данным туроператора CruClub, на борту находится 538 российских туристов.