Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Выросло число погибших при атаке США на Венесуэлу

NYT: число погибших при операции США в Венесуэле увеличилось до 80
Matias Delacroix/AP

Число погибших в результате операции США в Венесуэле увеличилось до 80. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

«Число погибших в результате субботней атаки выросло до 80, включая гражданских и служащих сил безопасности», — говорится в публикации.

В ней также сказано, что число жертв может увеличиться.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

4 января самолет, предположительно, с Мадуро на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут венесуэльского лидера сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее в США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560371_rnd_7",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+