Новости политики

В США назвали полностью сфабрикованными причины атаки на Венесуэлу

Дэвис заявил, что причины операции США в Венесуэле полностью сфабрикованы
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о проведении операции в Венесуэле под совершенно надуманным предлогом. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

По его словам, эта атака на Боливарианскую Республику «не о том, чтобы спасти» Соединенные Штаты от наркотиков.

«Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано», — сказал эксперт, обращаясь к американцам.

Также он отметил, что обстоятельства нападения на эту страну Латинской Америки говорят сами за себя. Вместе с тем он подчеркнул, что если бы подобное было совершено против США, то в Вашингтоне вряд ли молчали бы.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя Соединенные Штаты.

4 января самолет, предположительно, с Мадуро на борту приземлился в штате Нью-Йорк. Как отмечал Трамп, американские военные привезут венесуэльского лидера сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Ранее американист предсказал последствия для всей Латинской Америки из-за атаки США на Венесуэлу.

