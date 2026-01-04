Мадуро вывели с борта самолета в аэропорту Нью-Йорка

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, предположительно, вывели с борта самолета в аэропорту Нью-Йорка, следует из трансляции телеканала Fox News.

Предположительно, Мадуро и его жену Силию Флорес сопровождало большое число агентов ФБР и Управления по борьбе с наркотиками, поскольку их обвиняют в наркотрафике. При этом, при спуске с трапа самолета было видно, что агенты вели видеосъемку.

4 января самолет, на борту которого, предположительно, находится Мадуро, приземлился в Нью-Йорке. Согласно данным сервиса Flightradar24, борт Boeing 757-223, вылетевший с американской военной базы Гуантанамо, сел в международном аэропорту «Стюарт» в штате Нью-Йорк. При этом регистрационный номер самолета не указывается.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом - в Майами или в Нью-Йорке. МИД Венесуэлы в свою очередь запросил срочное заседание СБ ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

