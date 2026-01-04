Размер шрифта
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

В аэропорту Домодедово ввели прием рейсов по согласованию
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры были предприняты из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. Кореняко уточнил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого он заявил, что в московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, столичный аэропорт Внуково начал работать по согласованию.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников, летевших в сторону столицы. Таким образом, общее число атаковавших город БПЛА достигло 23. По словам Собянина, в настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.

