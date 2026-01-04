Размер шрифта
В еще двух московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры применили из соображений безопасности.

Аналогичные ограничения ввели в еще одном столичном аэропорту — Жуковский, сообщил Кореняко.

Около получаса назад он также рассказал, что Внуково начал работать по согласованию.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны, летевшие в сторону столицы.

В 16:16 мск он сообщил, что была отражена атака еще семи дронов. Таким образом, общее число атаковавших столицу БПЛА достигло 16. По словам Собянина, в настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

