В еще двух московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры применили из соображений безопасности.
Аналогичные ограничения ввели в еще одном столичном аэропорту — Жуковский, сообщил Кореняко.
Около получаса назад он также рассказал, что Внуково начал работать по согласованию.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны, летевшие в сторону столицы.
В 16:16 мск он сообщил, что была отражена атака еще семи дронов. Таким образом, общее число атаковавших столицу БПЛА достигло 16. По словам Собянина, в настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.