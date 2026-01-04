Размер шрифта
Московский аэропорт начал работать по согласованию

В аэропорту Внуково ввели прием рейсов по согласованию
Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, меры были введены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, они нужны для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявила, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские дроны, летевшие в сторону столицы.

В 16:16 мск он сообщил, что была отражена атака еще семи дронов. Таким образом, общее число атаковавших столицу БПЛА достигло 16. По словам Собянина, в настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Утром 4 января в Минобороны России сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. По информации ведомства, налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

