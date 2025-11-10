На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане взорвался газ во время приготовления плова в гараже

SHOT: в Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Набережных Челнах пятеро человек пострадали из-за взрыва газа, который произошел во время приготовления плова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в гаражном кооперативе «Гудок» на Казанском проспекте. Группа людей готовила плов, не заметив, как газ наполнил помещение. После этого произошел сильный взрыв, однако возгорания не последовало.

В результате пострадали пять человек: один из них получил тяжелую травму головы, еще четверо — ожоги средней степени тяжести. По информации источника, пострадавшие не стали вызывать экстренные службы и самостоятельно обратились за помощью в больницу.

В ночь на 10 ноября произошел взрыв в квартире многоэтажного дома по улице Маршала Еременко в Волгограде. В соседних домах выбило стекла. На месте работают сотрудники МЧС. Из окна квартиры валит черный дым.

Ранее на Ставрополье взрыв разрушил три гаража.

