В Татарстане взорвался газ во время приготовления плова в гараже

В Набережных Челнах пятеро человек пострадали из-за взрыва газа, который произошел во время приготовления плова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным канала, инцидент произошел в гаражном кооперативе «Гудок» на Казанском проспекте. Группа людей готовила плов, не заметив, как газ наполнил помещение. После этого произошел сильный взрыв, однако возгорания не последовало.
В результате пострадали пять человек: один из них получил тяжелую травму головы, еще четверо — ожоги средней степени тяжести. По информации источника, пострадавшие не стали вызывать экстренные службы и самостоятельно обратились за помощью в больницу.
В ночь на 10 ноября произошел взрыв в квартире многоэтажного дома по улице Маршала Еременко в Волгограде. В соседних домах выбило стекла. На месте работают сотрудники МЧС. Из окна квартиры валит черный дым.
Ранее на Ставрополье взрыв разрушил три гаража.