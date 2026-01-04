Размер шрифта
Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Свердловской области

ТАСС: трое человек доставлены в больницу после взрыва газа в Первоуральске
МЧС России

После взрыва газа в Первоуральске Свердловской области три человека попали в больницу. Об этом рассказал начальник пресс-службы главка МВД по региону Валерий Горелых в беседе с ТАСС.

«В больницу для оказания первичной медицинской помощи доставлены хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры», — сказал он.

По словам главы регионального ведомства, инцидент не связан с проявлениями криминала. Предположительно, все произошло из-за нарушений правил техники безопасности.

В департаменте информационной политики региона сообщили об эвакуации десяти человек.

«10 человек эвакуированы, в том числе три ребенка. На месте пожара работают 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Глава города работает на месте пожара», — говорится в сообщении.

Взрыв в доме в Первоуральске с последующим возгоранием произошел в воскресенье, 4 января. Сообщение на дежурный пульт поступило в 13:43 мск. Речь идет о доме на улице Ильича. Позже в региональном МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано на 35 квадратах.

Ранее в Амурской области из-за новогодней гирлянды сгорел дом.

