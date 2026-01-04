Размер шрифта
Под Москвой сбили два беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении двух дронов, направлявшихся на Москву
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на столицу.

Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность и устраняя возможные последствия.

До этого в Минобороны сообщили, что за ночь ПВО сбила 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00.

Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там ликвидировали 37 БПЛА. Над Курской областью ликвидировали 22 дрона, по 11 БПЛА уничтожили над Калужской областью и Московским регионом (при этом три беспилотника летели на Москву). Над территорией Тульской области было сбито четыре дрона, в небе над Воронежской областью уничтожили два БПЛА, а в небе над Белгородской, Ростовской и Орловской областями были сбиты по одному беспилотнику.

Ранее у границ Мордовии заметили БПЛА.

