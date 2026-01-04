Число атаковавших Москву дронов превысило 15

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще шесть БПЛА, атаковавших Москву

Шесть беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, говорится в посте.

В 16:16 мск Собянин сообщил, что была отражена атака еще семи беспилотников. Таким образом, общее число атаковавших столицу БПЛА достигло 16.

До этого на Кубани при атаке БПЛА был частично разрушен один частный дом.

Накануне вечером и ночью Москву попытался атаковать 21 беспилотник. В связи с этим аэропорт Внуково объявлял о временном ограничении на взлет и посадку самолетов в целях повышения безопасности.

Ранее средства ПВО перехватили 42 беспилотника ВСУ над регионами России.