Над регионами России сбили почти сто беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там сбили 37 БПЛА. Над Курской областью ликвидировали 22 дрона, по 11 БПЛА уничтожили над Калужской областью и Московским регионом (при этом три беспилотника летели на Москву). Над территорией Тульской области было сбито 4 дрона, в небе над Воронежской областью ликвидировали 2 БПЛА, а в небе над Белгородской, Ростовской и Орловской областями были сбиты по одному беспилотнику.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины атаковали город Губкин в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Он пояснил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее у границ Мордовии заметили БПЛА.