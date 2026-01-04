Стало известно, кому принадлежал взорванный в Киеве внедорожник

Внедорожник, который ранее взорвался в Киеве, предварительно, принадлежал украинскому военному. Об этом сообщает издание «Страна. ua» в своем Telegram-канале.

«Подорванный на Оболони автомобиль принадлежал военному», — говорится в посте.

Полиция Киева ранее сообщила, что в Оболонском районе украинской столицы взорвался внедорожник. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Уточняется, что на месте взрыва работают наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

В конце декабря в Киеве взорвался автобус, обслуживающий один из маршрутов столицы Украины. Транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в автобусе не было пассажиров.

До этого неизвестные взорвали автомобиль депутата в Черкасской области Украины. Целью стала машина члена Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука. Мужчина успел покинуть транспортное средство и не пострадал.

Ранее в Киеве подожгли пять автомобилей военнослужащих.