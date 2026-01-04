В Киеве взорвался внедорожник

В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщает полиция города.

Уточняется, что на место взрыва направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

В конце декабря в Киеве взорвался автобус, обслуживающий один из маршрутов столицы Украины. Транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в автобусе не было пассажиров.

25 декабря неизвестные взорвали автомобиль депутата в Черкасской области Украины. Целью стала машина члена Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука. Депутат рассказал, что взрыв произошел, когда он начал движение. Мужчина успел покинуть транспортное средство и не пострадал. Машина сгорела. Полиция начала расследование взрыва.

Ранее автомобиль взорвался в Киеве во дворе жилого дома.