Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Киеве взорвался внедорожник

В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник, есть пострадавшие
Telegram-канал УНИАН

В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщает полиция города.

Уточняется, что на место взрыва направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

В конце декабря в Киеве взорвался автобус, обслуживающий один из маршрутов столицы Украины. Транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в автобусе не было пассажиров.

25 декабря неизвестные взорвали автомобиль депутата в Черкасской области Украины. Целью стала машина члена Корсунь-Шевченковского городского совета Виталия Сторожука. Депутат рассказал, что взрыв произошел, когда он начал движение. Мужчина успел покинуть транспортное средство и не пострадал. Машина сгорела. Полиция начала расследование взрыва.

Ранее автомобиль взорвался в Киеве во дворе жилого дома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558367_rnd_2",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+