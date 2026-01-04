Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В СК РФ проверят, какие беспилотники ВСУ выпустили по Хорлам в Херсонской области

СК РФ проверит, были ли на БПЛА в Хорлах заряды с зажигательной смесью
Inna Varenytsia/Reuters

СК РФ проверит, использовали ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотники с зажигательной смесью в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на месте атаки были обнаружены значительная площадь поражения и горения.

«Следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

4 января помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что подростка, пострадавшего при теракте в Хорлах Херсонской области эвакуируют в одно из медицинских учреждений Москвы.

Кузнецов добавил, что эвакуацию пациента проведут врачи службы медицины катастроф. Подростка доставят в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

По последним данным, число жертв трагедии достигло 29 человек, двое из которых — дети. Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. На данный момент специалистам удалось установить личности 12 из них.

Ранее появилось видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558445_rnd_5",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+