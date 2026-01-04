В СК РФ проверят, какие беспилотники ВСУ выпустили по Хорлам в Херсонской области

СК РФ проверит, были ли на БПЛА в Хорлах заряды с зажигательной смесью

СК РФ проверит, использовали ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотники с зажигательной смесью в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на месте атаки были обнаружены значительная площадь поражения и горения.

«Следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

4 января помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что подростка, пострадавшего при теракте в Хорлах Херсонской области эвакуируют в одно из медицинских учреждений Москвы.

Кузнецов добавил, что эвакуацию пациента проведут врачи службы медицины катастроф. Подростка доставят в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

По последним данным, число жертв трагедии достигло 29 человек, двое из которых — дети. Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. На данный момент специалистам удалось установить личности 12 из них.

Ранее появилось видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.