Число погибших при атаке ВСУ на Хорлы достигло почти 30 человек

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины на село Хорлы в Херсонской области достигло 29 человек, среди них двое детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», — сказала она.

В медучреждениях остаются 15 пострадавших, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. На данный момент специалистам удалось установить личности 12 погибших, добавила Петренко.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 50 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее появилось видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.