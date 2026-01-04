Подростка, пострадавшего при теракте в Херсонской области, эвакуируют в Москву

Минздрав: пострадавшего при теракте в Хорлах подростка эвакуируют в Москву

Подростка, пострадавшего при теракте в Хорлах Херсонской области эвакуируют в одно из медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова передает РИА Новости.

«По результатам телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров принято решение об эвакуации подростка 2013 года рождения, получившего серьезные травмы в результате атаки украинских националистов на кафе и гостиницу в Хорлах», — сказал он.

Кузнецов добавил, что эвакуацию пациента проведут врачи службы медицины катастроф. Подростка доставят в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

По последним данным, число жертв трагедии достигло 29 человек, двое из которых — дети. Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. На данный момент специалистам удалось установить личности 12 из них.

Ранее появилось видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.