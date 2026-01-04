У блогера Гусейна Гасанова нашли еще один долг

ТАСС: у блогера Гасанова выявили задолженность по ИП более 61 тыс. рублей

Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей, имеет задолженность по своему индивидуальному предпринимательству в размере более 61 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По их данным, задолженность Гасанова перед налоговой составляет 61 510 рублей.

В мае прошлого года блогеру заочно предъявили обвинение по статье о легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

В августе ФНС ликвидировала еще одну фирму блогера — ООО «Банда», зарегистрированную для продажи курсов по личностному росту. Согласно данным Telegram-канала «Звездач», юридический адрес компании и сведения о должностных лицах были недостоверными. После ликвидации счета компании были заблокированы.

В сентябре Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. Компания не принесла прибыли, а долг составил около 800 тыс. рублей. Гасанова обязали погасить задолженность, однако он покинул территорию России.

Ранее Ида Галич задолжала ФНС несколько сотен тысяч рублей.