Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

У блогера Гусейна Гасанова нашли еще один долг

ТАСС: у блогера Гасанова выявили задолженность по ИП более 61 тыс. рублей
Виталий Белоусов/РИА Новости

Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на сумму 170 млн рублей, имеет задолженность по своему индивидуальному предпринимательству в размере более 61 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По их данным, задолженность Гасанова перед налоговой составляет 61 510 рублей.

В мае прошлого года блогеру заочно предъявили обвинение по статье о легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

В августе ФНС ликвидировала еще одну фирму блогера — ООО «Банда», зарегистрированную для продажи курсов по личностному росту. Согласно данным Telegram-канала «Звездач», юридический адрес компании и сведения о должностных лицах были недостоверными. После ликвидации счета компании были заблокированы.

В сентябре Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. Компания не принесла прибыли, а долг составил около 800 тыс. рублей. Гасанова обязали погасить задолженность, однако он покинул территорию России.

Ранее Ида Галич задолжала ФНС несколько сотен тысяч рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558439_rnd_9",
    "video_id": "record::36bdeb51-e386-4de9-8a6f-3ce2ce591c07"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+