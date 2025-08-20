Налоговая ликвидирует компанию Гусейна Гасанова

Налоговая служба ликвидровала компанию блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственный источник.

Для продажи своих курсов личностного роста блогер учредил ООО «Банда». Как выяснил канал, юридический адрес фирмы недостоверен, как и информация о должностных лицах. Сейчас ФНС России решила ее ликвидировать, счета компании уже заблокированы.

Кроме того, на курсы Гасанова подали два иска на общую сумму 2 миллиона 675 тысяч рублей. Известно, что Гасанов вышел из состава учредителей незадолго до судов.

Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали по делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере 14 мая. По этой статье блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Позже суд признал заочный арест законным.

Гасанов избавился от квартиры в Москве сразу после возбуждения дела.