Ида Галич задолжала ФНС несколько сотен тысяч рублей

У блогерши Иды Галич появились долги по налогам в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Галич задолжала ФНС 395 тысяч рублей по своему ИП, связанному с деятельностью рекламных агентств. Как отмечает издание, блогерша не числится каких-либо исполнительных производств. Ее счета также не заблокированы.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия». В июне 2024-го блогерша стала кинопродюсером.

Галич работала над короткометражным фильмом «Мама». Автором идеи выступила она сама. По словам телеведущей, она придумала ее четыре года назад и долго думала над сценарием и выбирала команду.

В декабре 2024-го Ида Галич продала квартиру. У блогерши также выкупили дорогостоящий автомобиль. Цена машины и недвижимости не уточнялась.

