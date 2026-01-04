Российские военные поздравили украинских бойцов необычной елкой

Российские военные отправили украинским бойцам дрон с новогодней елкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно, что российские бойцы приделали к дрону небольшую новогоднюю ель и подключили гирлянду к аккумулятору. После наступления сумерек они отправили беспилотник в сторону украинских позиций.

Накануне РИА Новости сообщили, что оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм» с позывным «Крепыш» поразил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба-Яга» с помощью веревки, при этом собственный разведывательный дрон удалось сохранить.

По его словам, дрон противника применялся для ударов по российским штурмовым подразделениям. «Баба-Яга» обладала мощной боевой частью, способной одним сбросом накрыть всю штурмовую группу, отметил морпех.

Ранее бойцы группировки «Восток» уничтожили четыре станции Starlink.