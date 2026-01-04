В России появится врач по здоровому долголетию

В России введут должность врача по здоровому долголетию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

Минздрав России до 1 апреля добавит в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия», утверждается в документе.

В декабре 2025 года правительство утвердило стратегию, направленную на повышение качества жизни пожилого населения к 2030 году. Одной из главных целей стратегии является превращение демографического вызова в ресурс для страны. План правительства включает шесть основных направлений, среди которых охрана здоровья, финансовая грамотность и развитие личного потенциала. В частности, в Московской области эти меры реализуются на протяжении тридцати лет и стали частью повседневной работы региона.

До этого депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что пенсии для работающих пенсионеров в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе. По ее словам, с 1 января выплаты повысится на 7,6% в рамках общей индексации, а с 1 августа будет введена дополнительная надбавка за счет страховых взносов работодателя — до трех пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, как в России развивается программа «Активное долголетие».