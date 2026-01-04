Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России появится врач по здоровому долголетию

РИА Новости: в России введут должность врача по здоровому долголетию
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России введут должность врача по здоровому долголетию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.

Минздрав России до 1 апреля добавит в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия», утверждается в документе.

В декабре 2025 года правительство утвердило стратегию, направленную на повышение качества жизни пожилого населения к 2030 году. Одной из главных целей стратегии является превращение демографического вызова в ресурс для страны. План правительства включает шесть основных направлений, среди которых охрана здоровья, финансовая грамотность и развитие личного потенциала. В частности, в Московской области эти меры реализуются на протяжении тридцати лет и стали частью повседневной работы региона.

До этого депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что пенсии для работающих пенсионеров в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе. По ее словам, с 1 января выплаты повысится на 7,6% в рамках общей индексации, а с 1 августа будет введена дополнительная надбавка за счет страховых взносов работодателя — до трех пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, как в России развивается программа «Активное долголетие».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556639_rnd_6",
    "video_id": "record::0f5116cc-8790-41e4-b096-2f28b4bd2ba4"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+