Новости. Общество

Россиянам рассказали о смысле стратегии активного долголетия

Эксперт Никитин: Союз пенсионеров лоббирует интересы граждан
В правительстве России утвердили масштабную стратегию, которая улучшит качество жизни старшего поколения до 2030 года. Работа, одной из основных целей которых является превращение демографического вызова в ресурс для страны, уже начала реализовываться на практике. Об этом «Радио 1» сообщил глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Специалист рассказал, что план правительства состоит из шести ключевых направлений, в числе которых охрана здоровья, финансовая грамотность и реализация личного потенциала. Для Подмосковья это уже стало ежедневной работой, ведущейся на протяжении трех десятилетий.

«Мы видим, как люди получают удовольствие от жизни, процесса и результата своего творчества. Наша спартакиада в Коломне собирает более 500 участников от 55 до 80+ лет, а чемпионат по шашкам для профилактики когнитивных заболеваний объединил 50 регионов», — сказал эксперт.

Он добавил, что финансовая безопасность россиян обеспечивается через просветительские семинары с крупнейшими банками, на которых пенсионерам объясняют, как не стать жертвами мошенников.

По словам эксперта, на законодательном уровне Союз пенсионеров лоббирует интересы граждан. При этом одним из основных направлений является возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, благодаря которому многим удалось выйти «из тени». Никит рассказал, что сегодня обсуждается возможная «13-я пенсия», а также идет поиск компромиссов для дополнительных льгот.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина до этого рассказала, что пенсии работающим пенсионерам в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе. Она объяснила, что с 1 января выплаты вырастут на 7,6% в рамках общей индексации, а с 1 августа будет начислена дополнительная надбавка за счет страховых отчислений работодателя — до трех пенсионных баллов.

Ранее профессор рассказал, чью пенсию пересчитают в 2026 году.

