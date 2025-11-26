Возраст не помеха. Как в России развивается программа «Активное долголетие»

Стартовал шестой Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения. Различные мероприятия, от спорта и танцев до компьютерной и финансовой грамотности, помогают сделать жизнь людей «серебряного» возраста интересней и насыщенней. А новые возможности для реализации их талантов появляются благодаря выявлению и распространению подобных практик. «Газета.Ru» поговорила с финалистами отбора прошлого сезона.

Программа «Активное долголетие» — важное направление национального проекта «Семья», стартовавшего в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Одна из его главных задач — развитие инициатив для активного долголетия.

В России на начало октября 2025 года насчитывалось более 40,6 млн пенсионеров, и именно для них работает программа «Активное долголетие», число участников которой превысило 14,3 млн человек.

Это не просто люди старшего возраста — это наши любимые бабушки и дедушки, ради которых мы делаем все возможное, чтобы их жизнь продолжалась, и поколение, обладающее уникальным опытом, передавало лучшие традиции молодежи и всегда чувствовало себя абсолютно востребованным.

Фольклорная психология

Одним из финалистов пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия стала практика «Актуальная психология народной культуры». Она объединяет людей старшего возраста, которые через традиционное народное искусство осваивают новые способы общения, самовыражения и таким образом улучшают свое психологическое состояние.

Ее автор, психолог по образованию Ольга Логинова, занимается фольклором с 12 лет. Сначала в театральной студии, затем в фольклорной.

«На летние каникулы мы выезжали в экспедиции, искали бабушек, записывали их песни и с этим материалом работали», — рассказывает Ольга. Однажды кто-то из знакомых подкинул идею открыть собственную студию.

Главная цель практики — создать поддерживающее сообщество, в котором люди старшего возраста могут развивать голос, музыкальный слух и укреплять социальные связи. Участники изучают народные песни, разбирают их по голосам, учатся правильно дышать и владеть своим голосом.

Пение и танцы в формате совместного творчества помогают участникам выйти за рамки привычного восприятия себя и окружающих, снимают психологические зажимы, развивают способность слышать и понимать друг друга. Благодаря такой своеобразной арт-терапии у участников улучшилось настроение, снизился уровень тревожности и возросла творческая активность.

Особая ценность практики заключается в том, что она помогает людям старшего возраста не просто оставаться активными, но и осваивать новые навыки, укреплять уверенность в себе, улучшать коммуникативные способности.

close Личный архив Ольги Логиновой

Сегодня у Ольги четыре студии — в Москве и Троицке. «Мне стало интересно не то, что заставляет людей петь, а что с ними происходит в момент пения», — говорит Ольга Логинова.

Бесценный опыт

«Энергия опыта» из Владивостока — еще один проект-финалист последнего сезона отбора. Фонд местного сообщества «Энергия участия» помогает людям старшего возраста расширять круг общения, активно проводить досуг, участвовать в культурных событиях.

«Наша главная задача — помочь людям «серебряного» возраста почувствовать энергию жизни, найти увлечения, выстроить прочные социальные связи и раскрыть свои таланты», — говорит автор инициативы, президент некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» Вероника Сипачева.

По ее словам, философия проекта строится на простой, но важной идее: жизненный и профессиональный опыт старшего поколения — это бесценный ресурс, которым можно и нужно делиться.

И здесь создают пространство, где можно творить, узнавать новое, веселиться и вдохновлять друг друга.

Проект включает несколько ключевых направлений. Во-первых, «Творческие вечера» — праздники, где зрители сами становятся участниками мероприятий. Они проводят мастер-классы, поют, читают стихи, танцуют — делятся своим творчеством с окружающими.

Второе направление — «Городские легенды» — интерактивные лекции и экскурсии, которые проводят представители Русского географического общества. Они рассказывают о богатой истории Владивостока, его уникальной природе. И третье, — «Жизнь в тонусе» — регулярные занятия коуч-йогой, которые поддерживают не только физическое, но и эмоциональное здоровье.

Практики наполняют участников бодростью, радостью и верой в себя.

«Самое ценное для нас — это горящие глаза нашего старшего поколения, их уверенность в себе и та самая связь, которая возникает между ними и становится надежной опорой. Мы создали группы в соцсетях по интересам, где участники общаются, делятся новостями и поддерживают друг друга. Сегодня в проекте уже более 200 старших, и это число продолжает расти», — отметила автор идеи.

Вероника Сипачева поделилась историей с «ожившими» фотографиями, когда на одном из концертов, посвященных Дню города, фонд организовал «фотосушку» старых снимков Владивостока.

Участники принесли свои фотографии, и каждая из них стала поводом для теплых воспоминаний: «Ой, это же Партизанский проспект, я здесь выросла!», «Смотрите, каким раньше был этот дом!». Выставка превратилась в живой диалог поколений, где истории оживали, а люди сближались.

Другая история связана с одной из участниц проекта, которая в «Энергии опыта» с самого начала. Татьяна Александровна поделилась, что проект подарил ей не только новые знания о любимом городе, но и веру в себя.

«Благодаря занятиям йогой я сбросила пять килограмм и снова почувствовала радость движения. Мероприятия проекта добавляют праздник в наши серые будни», — подчеркивает Татьяна Александровна.

close BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Для самой Вероники Сипачевой, воплотившей свою идею в жизнь, «Энергия опыта» — проект про взаимность, уважение и бесконечный человеческий потенциал, который не зависит от возраста.

Уникальная атмосфера

В число лучших практик активного долголетия также вошел проект астраханского социального центра «Здравушка» — «Школа третьего возраста «Бархатный сезон»», которому в этом году исполнилось уже 10 лет. Это место, где человеку старшего возраста легко найти занятие по душе.

Занятия ведутся по разным направлениям: иностранному языку, литературе, декоративно-прикладному искусству, лечебной гимнастике, хореографии и пению.

Работает здесь и психологический клуб, где можно получить необходимую квалифицированную психологическую помощь. Специалисты помогают старшим адаптироваться к изменениям, связанным с выходом на заслуженный отдых, и разрешать конфликты с близкими и друзьями.

В последние годы «Школа» расширила свою программу и внедрила несколько новых проектов. В театре моды 50+ «Lady Star» участники обучаются пошиву одежды, изготовлению аксессуаров, фотопозированию и дефиле. Они осваивают искусство макияжа, уход за собой и ведение здорового образа жизни.

close Александр Кряжев/РИА «Новости»

Школа адаптивного спорта «Три шага» была создана специально для поддержания физической активности людей «серебряного» возраста. Занятия проводятся на свежем воздухе, включают в себя дыхательную гимнастику, скандинавскую ходьбу и классические танцы, а также краеведческие экскурсии.

Новые проекты дают участникам возможность улучшить здоровье, эмоциональное состояние и вернуться к активной жизни.

В «Школе третьего возраста» открылась студия здоровья «Аура». Здесь занимаются пилатесом, который помогает поддерживать гибкость, улучшать состояние опорно-двигательного аппарата и укреплять мышцы.

Волонтерская деятельность занимает особое место: 50% участников практики — это добровольцы и наставники. Они помогают создать в «Школе» уникальную атмосферу взаимопомощи и поддержки, где каждый «седовласый» ученик может реализовать свои идеи, оказывать помощь, личностно расти, обмениваться опытом.

За девять лет работы проект стал важным инструментом в жизни старшего поколения. Благодаря «Бархатному сезону» многие участники открыли для себя новые увлечения, укрепили здоровье и расширили круг общения, — отмечают организаторы практики.

Общение по интересам

Социальный фонд России (СФР) также участвует в реализации программ активного долголетия, открывая при поддержке национального проекта «Семья» центры общения для людей «серебряного» возраста, которые проживают в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

Начиналось все с пилотных проектов в пяти регионах: Мордовии, Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях. На сегодняшний день открыто уже более 900 центров в 87 регионах страны.

Здесь не только организовывают полезный досуг для старших, но и помогают разбираться в вопросах пенсий и социальной поддержки, а также развивают финансовую грамотность и учат защите от мошенников.

В Дебесском районе Удмуртии на базе клиентской службы регионального отделения СФР открылся Центр общения старшего поколения. Это уже седьмая площадка в республике, где люди «серебряного» возраста могут интересно и с пользой проводить досуг.

Как рассказали в администрации муниципального образования, в октябре там была представлена выставка работ семьи Ложкиных: Петр Витальевич работает в технике росписи по дереву, Галина Николаевна занимается изготовлением картин в технике алмазной мозаики, вышивает полотенца и делает дамские сумочки.

close Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

«У меня мама была мастерицей — вязала, шила, вышивала. Глядя на нее, и мы, дети, полюбили рукодельничать», — рассказывает Галина Николаевна. Даже дипломная работа в Дебесском педучилище мастерицы была посвящена рукоделию — вышила стеганой гладью полотенце с удмуртским орнаментом.

Галина Николаевна всегда находит время для своего увлечения. С удовольствием вышивает наволочки, полотенца, занавески. Когда появились дети, а потом и внуки, много вязала. Недавно заинтересовалась вязаными сумками.

«Сумки вяжу крючком, а также вышиваю на пластиковой канве, затем соединяю детали», — объясняет рукодельница.

Ее супруг, Петр Витальевич — автор герба и флага Дебесского района. Также он создал и семейный герб.

«Герб помогает сплотить всех членов семьи, позволяет сохранить память о предках, увековечить свои ценности для потомков», — отмечают супруги. Петр Витальевич рассказал, что его умения, скорее всего, передались от отца, который был искусным плотником. Он первым в республике внедрил в практику новую технологию росписи по дереву.

В ноябре выставка сменила экспозицию. Сейчас там представлены работы известной удмуртской художницы Надежды Поздеевой.

В центре проходят не только выставки. Здесь устраивают театрализованные концерты, лекции, встречи с психологом и, конечно, консультирование по правовым, пенсионным и социальным вопросам.

Насыщенная жизнь

В городе Отрадный Самарской области Центр общения старшего поколения «Точка опоры» действует уже почти два года. Люди «серебряного» возраста регулярно собираются на площадке, где для них оборудовано несколько кабинетов.

По словам главного специалиста «Точки опоры» Татьяны Чаплыгиной, здесь проводят занятия по финансовой грамотности, дают консультации по пенсионному обеспечению, преподают уроки декоративно-прикладного творчества. Есть школа танцев и мастер-классы по живописи.

Скучать отрадненцам не приходится. Они частые гости центральной библиотеки, где проходят познавательные занятия по истории Самарской губернии, музыкальные и литературные встречи.

Летом побывали на экскурсии в Бариновке, где находится известная на всю область ветряная мельница. Большое впечатление оставила поездка в борский музей «Огненная дуга» с шикарной панорамой Курской битвы и уникальными экспонатами. В ближайших планах — учиться зумбе под руководством тренера.

Как отметила одна из постоянных посетительниц центра общения Анна Ивановна: «Столько всего интересного, столько новых знакомств. Спасибо, что о нас не забывают и организуют такую насыщенную жизнь».

Самореализация, возможность активно участвовать в общественной жизни, узнавать что-то новое — актуальны в любом возрасте. И национальный проект «Семья» с программой «Активное долголетие» помогают сделать жизнь в «серебряном» возрасте более насыщенной и интересной.