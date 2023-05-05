Глава ФБК*, политологи, бывшие депутаты Госдумы: кто пополнил реестр иностранных агентов

В реестр иностранных агентов внесли руководителей ФБК Марию Певчих и Георгия Албурова. Список пополнили политологи Преображенский и Пастухов, военный эксперт Матвеев, волонтер Агафонова. Вместе с ними в реестр попали два бывших депутата Госдумы, которые сейчас живут не в России: Александр Осовцов и вдова убитого в Киеве депутата Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Кроме физлиц Минюст 5 мая признал иноагентами две правозащитные организации, политическое движение и заблокированное Роскомнадзором сибирское издание «Тайга.Инфо».

Российский Минюст вечером 5 мая традиционно объявил о пополнении реестра иностранных агентов. В него внесли восемь физических лиц и четыре организации.

В числе иноагентов оказались руководитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих, а также глава отдела расследований этой организации Георгий Албуров. Его обвиняют в распространении фейков об армии и поддержке антироссийских санкций. Певчих вменяют руководство экстремистской организацией, призывах к свержению власти.

Албуров в беседе с РБК заявил, что ему «абсолютно наплевать» на включение в реестр иностранных агентов.

В реестре иноагентов оказался также военный аналитик Ян Матвеев. Минюст сообщает, что он открыто выступал в поддержку Украины и сравнивал Россию с нацистской Германией.

Список пополнили два бывших депутата Госдумы: член федерального политсовета движения «Солидарность» Александр Осовцов и вдова убитого в Киеве в 2017 году парламентария Дениса Вороненкова Мария Максакова-Игенбергс. Ее министерство обвиняет в поддержке Украины, призывах к свержению власти в России. Оба они проживают за пределами страны.

Кроме того, иноагентами признаны политологи Иван Преображенский и Владимир Пастухов (последний — бывший сотрудник фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, известного по делу о смерти Сергея Магнитского), а также волонтер Елена Агафонова. Она помогала семье приговоренного к двум годам колонии Алексея Москалева, отца девочки из Тульской области, нарисовавшей антивоенный рисунок в школе. Всем троим вменяют распространение созданного другими иноагентами контента.

Преображенский заявил РБК, что решение Минюста было для него ожидаемым, но никак не повлияет на его жизнь, поскольку политолог давно не живет в России.

Среди организаций, пополнивших реестр Минюста, женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group), новосибирское издание «Тайга.Инфо» (было заблокировано в марте 2022 года), общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

«Мягкая сила» — созданное в прошлом году женщинами-политиками из разных регионов движение. В него входили, в числе прочих, экс-мундеп Москвы Юлия Галямина (признана в РФ СМИ-агентом), правозащитница Марина Литвинович.

«Кризисная группа СК SOS» представляет собой правозащитную организацию, предоставляющую помощь представителям ЛГБТ с Северного Кавказа. «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» — международная правозащитная организация, основанная в 1921 году английским писателем Джоном Голсуорси, известного по циклу «Сага о Форсайтах». Минюст сообщил, что «ПЕН-клуб» распространял негативную информацию о российских властях и вооруженных силах. Директор организации Наталия Сивохина завила, что собирается обжаловать решение министерства.

Обновленный реестр Минюста теперь насчитывает 598 иностранных агентов. Обычно министерство сообщает о его пополнении по пятницам, однако неделю назад, 28 апреля, список иноагентов не пополнялся. Последний раз в него вносили новых фигурантов 21 апреля.