Представитель Долиной опроверг отмену концерта в Москве

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится. Об этом сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.

«Изменений по этому концерту нет», — уточнил Пудовкин.

До этого сообщалось, что юбилейный концерт Долиной В Москве отменили из-за продажи небольшого количества билетов на мероприятие. Отмечалось, что билеты на шоу продавались примерно полгода, однако к концу декабря 2025 было продано примерно 15% от общего количества мест. В связи с чем организаторы назначат новую дату проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн руб. Артистка заявила о мошенничестве и подала в суд. Суд встал на ее сторону, вернув жилье, но не обязав Лурье выплатить деньги. В результате Лурье осталась и без квартиры, и без средств. Она обжаловала решение в Верховном суде, который отменил предыдущие решения и оставил квартиру Лурье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина проигнорировала вопросы прессы после концерта с аншлагом в Москве.