Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Представитель Долиной опроверг отмену концерта в Москве

Представитель Долиной опроверг отмену концерта «Юбилей на бис» в Москве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится. Об этом сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.

«Изменений по этому концерту нет», — уточнил Пудовкин.

До этого сообщалось, что юбилейный концерт Долиной В Москве отменили из-за продажи небольшого количества билетов на мероприятие. Отмечалось, что билеты на шоу продавались примерно полгода, однако к концу декабря 2025 было продано примерно 15% от общего количества мест. В связи с чем организаторы назначат новую дату проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн руб. Артистка заявила о мошенничестве и подала в суд. Суд встал на ее сторону, вернув жилье, но не обязав Лурье выплатить деньги. В результате Лурье осталась и без квартиры, и без средств. Она обжаловала решение в Верховном суде, который отменил предыдущие решения и оставил квартиру Лурье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина проигнорировала вопросы прессы после концерта с аншлагом в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556483_rnd_8",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+