Внуково возобновил полеты

Во Внуково сняты ограничения на прием и отправку рейсов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту Внуково отменены. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:12. В нем уточняется, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов лайнеров. В это время 11 самолетов перенаправили на запасные аэродромы. Таким образом, Внуково приостанавливал работу примерно на два часа.

На этом фоне количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20. В 1:30 мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Москву с вечера 3 января попытался атаковать 21 дрон. Первый налет был зафиксирован в 19:37. БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

