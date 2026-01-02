Сальдо сообщил об опознании еще 13 жертв теракта в Хорлах

Личности 13 погибших в Хорсах Херсонской области удалось установить. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших», — написал он.
Эксперты продолжают идентификацию тел.
В настоящее время установлены личности семи погибших.
В ночь на 1 января по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области была совершена атака украинскими беспилотниками. В результате возникшего после удара пожара погибли 24 человека, в том числе двое несовершеннолетних.
2 и 3 января в регионе объявлены днем траура.
Следственный комитет России расследует произошедшее как теракт.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после произошедшего заявил, что от «киевского режима» нельзя ожидать ничего другого.
Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.