Сальдо сообщил об опознании еще 13 жертв теракта в Хорлах

Сальдо: личности 13 погибших в теракте в Хорлах опознаны
Сергей Мирный/РИА Новости

Личности 13 погибших в Хорсах Херсонской области удалось установить. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших», — написал он.

Эксперты продолжают идентификацию тел.

В настоящее время установлены личности семи погибших.

В ночь на 1 января по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области была совершена атака украинскими беспилотниками. В результате возникшего после удара пожара погибли 24 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

2 и 3 января в регионе объявлены днем траура.

Следственный комитет России расследует произошедшее как теракт.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после произошедшего заявил, что от «киевского режима» нельзя ожидать ничего другого.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.

