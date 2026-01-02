В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах

Число госпитализированных в Крыму после теракта в Хорлах выросло до 14 человек

Число госпитализированных в Крыму в результате теракта в Херсонской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Крыма.

«По состоянию на 14:00 02.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области», — отмечается в сообщении.

В ночь на 1 января вражеские дроны ударили по гостинице и кафе в Хорлах, где мирные граждане праздновали Новый год. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, ВСУ атаковали практически под бой курантов — в момент новогодней речи президента России Владимира Путина.

2 января официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в результате этой атаки не выжили 27 человек, включая двух детей. Также есть десятки пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из дронов был с зажигательной смесью. По его мнению, это говорит о том, что украинские военные намеренно хотели сжечь как можно больше людей. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.

