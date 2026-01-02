В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту «Гагарин» в Саратове введены временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены в аэропорту второй раз за сутки.

До этого Кореняко предупреждал об ограничениях в аэропорту Оренбурга. По словам представителя Росавиации, в это время на запасной аэродром ушли два самолета. Позднее ограничения сняли.

Также 2 января меры безопасности приняты в аэропорту Тамбова. В авиагаванях Калуги, Пензы и Самары также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако затем они были отменены.

Ночью ограничения вводились и в аэропортах Москвы — Домодедово и Жуковском.

Ограничения на полеты в аэропортах вводят, в частности, из-за угрозы атаки беспилотников. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 1 января после 21.00 мск российские ПВО сбили шесть беспилотников.

Ранее российские ПВО за ночь сбили украинских 64 беспилотника.