Роструд разъяснил, в каких случаях работники могут рассчитывать на 13-ю зарплату

Роструд: работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Российское трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, выплачивать ее или нет решает сама компания. Об этом сообщила пресс-служба Роструда в Telegram-канале.

Отмечается, что в ряде организаций дополнительная зарплата положена только сотрудникам, выполнившим свои основные показатели эффективности, а в других — всем работникам. Размер выплаты может зависеть от продолжительности работы в компании или занимаемой должности.

О том, полагается ли сотруднику 13-я премия, он может узнать в отделе кадров или в положениях внутренних документов компании.

До этого исследователи выяснили, что каждый второй россиянин рассчитывает в конце года получить тринадцатую зарплату или премию. Интересно, что различаются ожидания и в зависимости от уровня образования – так, среди сотрудников с высшим образованием получить 13-ю зарплату рассчитывают 50% опрошенных, а среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование – 44%. Причем среди тех, кто получает от 150 тыс. рублей в месяц, процент ожидающих премии наиболее высок – на них рассчитывают 62% работников.

Ранее россиянам рассказали, куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату.

