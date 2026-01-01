Россиян предупредили о первой заметной магнитной буре в 2026 году

ИКИ РАН: первая заметная магнитная буря в 2026 году ожидается в ночь на 3 января

В ночь на 3 января на Земле может произойти первая ощутимая в 2026 году магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отметили, что довольно сильная вспышка уровня M7.1 произошла 31 декабря между 16:12 и 17:11 по московскому времени. Для Владивостока, Хабаровска, Биробиджана момент вспышки совпал с боем курантов, уточнили специалисты.

Следующая заметная магнитная буря произойдет в ночь со 2 на 3 января и станет первой в этом году. Ученые спрогнозировали, что буря может достичь уровня G2, что соответствует средней интенсивности.

Глобальный геомагнитный прогноз на новогодние каникулы на данный момент является достаточно комфортным, добавили в ИКИ РАН. Первая половина января окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Может сильно разболеться голова, появиться шум в ушах и ухудшиться аппетит. Как посоветовала врач-терапевт и кардиолог Ольга Минина, в такие периоды важно побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать, пить больше жидкости и есть продукты, богатые магнием и калием. Кроме того, из рациона следует исключить алкоголь, кофе, энергетики, острую, жирную и соленую пищу. Среди других способов облегчить самочувствие — контрастный душ, плавание, прием витаминов и хороший сон.

